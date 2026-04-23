शहर के पर्यटन स्थलों के संकेतक नहीं, गूगल भी भटका रहा

पाला गणेशजी क्षेत्र में दूधतलाई जाने वाले पर्यटक कई बार या तो शहर में प्रवेश कर जाते हैं, या किशनपोल की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार बर्फ फैक्ट्री के यहां भी बोर्ड नहीं होने से सीधे किशन पोल की ओर निकल जाते हैं। इधर रंग निवास तिराहे पर भी बोर्ड नहीं है। ऐसे में पर्यटक सिटी पैलेस की जगह दूधतलाई या किशनपोल पहुंच जाते हैं। जगदीश चौक पर बोर्ड नहीं होने से भी पर्यटक पिछोला, सिटी पैलेस, बागौर की हवेली आदि ढूंढते रहते हैं। हाथीपोल से शहर में प्रवेश के लिए भी पर्यटकों को नई पुलिया से आना होता है। इन सभी स्थानों पर संकेतक नहीं होने से पर्यटक खासे परेशान हो रहे हैं।