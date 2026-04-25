उल्टी-बुखार से शुरू, मौत तक..सलूंबर में दहशत! रहस्यमयी बीमारी से 24 घंटे में 2 चचेरी बहनों की मौत, कुल 15 मासूम शिकार

सलूंबर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के घाटा और लालपुरा गांवों में पिछले एक से 7 अप्रेल के दौरान 5 दिन में पांच मासूम बच्चों की मौत से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अज्ञात बीमारी से हुई इन मौतों के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। मिली जानकारी जानकारी के अनुसार बच्चों में तेज बुखार, उल्टी और ऐंठन जैसे लक्षण सामने आए थे। परिजन बीमार बच्चों को पहले धरियावद CHC ले गए, जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें प्रतापगढ़ और फिर उदयपुर रेफर किया गया। कुछ बच्चों की मौत रास्ते में ही हो गई, जबकि कुछ ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।