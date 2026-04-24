Rajasthan: सलूंबर जिले में दो चचेरी बहनों की अचानक हुई मौत, अज्ञात बीमारी से इलाके में दहशत

जानकारी के अनुसार, कुंडा गांव में आशु (6) पुत्री तेजा की गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। वहीं उसकी चचेरी बहन रुसा (6) पुत्री तनिया की शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे जान चली गई। दोनों ही बच्चियों को उल्टी और दौरे की शिकायत के बाद गंभीर हालत में देखा गया था। रुसा के शव का शुक्रवार दोपहर पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।