Rajasthan News: टीकाराम जूली की सरकार को सलाह, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव पर करे विचार

कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान आंबेडकर के दूरदर्शी दृष्टिकोण और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी प्रावधान तय हैं, लेकिन वर्तमान समय में उसके सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं और देश में तानाशाही जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। उन्होंने सोनम वांगचुक और आप नेता राघव चड्ढा का उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार अपनी बात रखने पर लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति बन रही है, जहां वर्तमान सरकार राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कराने पर भी विचार नहीं कर रही है।