बीएसएनएल 4जी विस्तार के बावजूद निजी दूरसंचार कंपनियों से पीछे

राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे पर कवरेज की कमी



सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने कहा कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे मार्गों को बीएसएनएल नेटवर्क में शामिल करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इन क्षेत्रों में निजी कंपनियों का नेटवर्क अधिक मजबूत है। उन्होंने भारत नेट परियोजना के तहत नई ग्राम पंचायतों को जोड़ने पर भी जोर दिया। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बीएसएनएल को अपनी सेवाओं के प्रचार-प्रसार और विपणन में सुधार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में निजी कंपनियां आक्रामक रणनीति के माध्यम से बाजार में मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं, जबकि बीएसएनएल अपनी स्वदेशी 4जी तकनीक और सरकारी ढांचे पर आधारित सेवाओं के सहारे आगे बढ़ रहा है। हालांकि सदस्यों ने बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी तकनीक और आत्मनिर्भर भारत मॉडल की सराहना की।



कई तरह के दिए सुझाव



सदस्यों ने सुझाव दिया कि सेवा गुणवत्ता, नेटवर्क विस्तार और ग्राहक सुविधा में तेजी लाई जाए, तभी बीएसएनएल प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़ा हो सकेगा। बैठक में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में टावर विस्तार और नेटवर्क सुधार कार्यों में तेजी लाई जाएगी।