24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Success Story: एडवोकेट, कंटेंट क्रिएटर और गृहस्थ जीवन के टाइम को मैनेज करके ऐसे बदली शादीशुदा महिला ने जिंदगी

Real Life Inspirational Story: एडवोकेट, कंटेंट क्रिएटर और गृहस्थ जीवन… तीनों को संतुलित करना आसान नहीं। पायल इसे टाइम के बेस्ट यूटिलाइजेशन का उदाहरण मानती है। संदेश साफ है कि महिला को अवसर नहीं, निर्णय लेने की आजादी चाहिए।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Jan 24, 2026

Advocate Payal Story

फोटो: सोशल मीडिया

Advocate Payal Vaishnav: सोशल मीडिया पर अक्सर मनोरंजन की दुनिया दिखती है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो स्क्रीन के जरिए समाज की जड़ जमाई सोच को चुनौती दे रहे हैं। शहर के सुंदरवास की रहने वाली एडवोकेट पायल वैष्णव उन्हीं में से एक है।

इंस्टाग्राम पर करीब डेढ़ लाख सब्सक्राइबर के साथ पायल आज एक जाना-पहचाना नाम है, लेकिन उनकी पहचान केवल एक कंटेंट क्रिएटर तक सीमित नहीं है। वे एक प्रैक्टिसिंग वकील भी है, जो कोर्ट और कैमरा, दोनों जगह महिलाओं की आवाज बनकर खड़ी है।

शादीशुदा महिला, पारंपरिक परिवेश और खुले विचार…ये संयोजन अक्सर सवालों के घेरे में आता है। पायल वैष्णव ने इन सवालों से डरने के बजाय उन्हें अपने कंटेंट की ताकत बना लिया। पति, सास और ननद के साथ रोजमर्रा की नोकझोंक को वह हास्य और व्यंग्य के जरिए पेश करती है, लेकिन हर वीडियो के पीछे एक गहरा सामाजिक संदेश होता है। सोच है कि घूंघट, भेदभाव और दबाव वाली सोच को तोड़ना है।

एडवोकेट, कंटेंट क्रिएटर और गृहस्थ जीवन… तीनों को संतुलित करना आसान नहीं। पायल इसे टाइम के बेस्ट यूटिलाइजेशन का उदाहरण मानती है। संदेश साफ है कि महिला को अवसर नहीं, निर्णय लेने की आजादी चाहिए। अगर वह खुद पर भरोसा करे तो घर, कॅरियर और समाज, तीनों में बदलाव ला सकती है।

घर-घर की कहानी, लेकिन सोच बदलने की कोशिश


पायल के वीडियो उन परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, जिनसे लगभग हर महिला गुजरती है। घूंघट की मजबूरी, फैसलों में राय न पूछना, 'महिला हो, चुप रहो' जैसी मानसिकता। वह इन मुद्दों को न तो आक्रामक अंदाज में रखती है, न ही उपदेश देती है। उसके संवाद सहज होते हैं, इसलिए महिलाओं को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई देती है। यही वजह है कि उनके वीडियो न केवल देखे जाते हैं, बल्कि खूब पसंद किए जाते हैं।

पीहर से प्रोफेशन तक की यात्रा

पायल का पीहर उदयपुर के पास लकड़वास गांव में है। उसने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और वर्तमान में उदयपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। कोर्ट में उनका फोकस भी महिला मामलों पर ही रहता है।

घरेलू हिंसा, वैवाहिक विवाद और महिला अधिकारों से जुड़े मामलों में वे कानूनी लड़ाई के साथ ही मानसिक संबल भी देती है। पायल का मानना है कि कानून तभी असरदार है, जब महिला खुद अपने अधिकारों को समझे।

सोशल मीडिया बना बदलाव का जरिया

पायल कहती है कि सोशल मीडिया महिलाओं तक पहुंचने का सबसे तेज और प्रभावी जरिया है। 'हर महिला कोर्ट नहीं जा सकती, लेकिन मोबाइल हर हाथ में है', यही सोच उन्हें रील्स बनाने के लिए प्रेरित करती है। उनके वीडियो पर आने वाले कमेंट इस बात का प्रमाण है कि कई पीड़ित महिलाएं उनके विचारों से खुद को जोड़ पाती हैं और हिम्मत जुटा रही है। वीडियो से महिलाओं को कानूनी सलाह भी मिल रही है।

परिवार का साथ, ट्रोलिंग से बेपरवाह

सोशल मीडिया की लोकप्रियता के साथ ट्रोलिंग भी आती है, लेकिन पायल को इस मोर्चे पर भी मजबूत सहारा मिला है। उनके पति और परिवार ने हर कदम पर साथ दिया। वे नकारात्मक संदेशों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की सीख देते हैं।

पायल मानती है कि परिवार का समर्थन न हो तो कोई भी महिला खुले विचारों के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। उसे कुछ समय तक संघर्ष के बाद हार माननी ही पड़ती है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Success Story: कभी ट्रेन में करते थे टॉयलेट साफ, आज कमाते है हजारों रुपए, जानिए राजस्थान के नवीन के संघर्ष की कहानी
उदयपुर
Naveen-Chaubisa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 03:23 pm

Published on:

24 Jan 2026 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Success Story: एडवोकेट, कंटेंट क्रिएटर और गृहस्थ जीवन के टाइम को मैनेज करके ऐसे बदली शादीशुदा महिला ने जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur News: बेटी और उसकी सहेली से बलात्कार के केस में सौतेले पिता को आजीवन कारावास

उदयपुर

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 1400 मिट्टी के मटकों से 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया, पहले भी दर्ज हैं कई कीर्तिमान

Dr. Lakshyaraj Singh Mewar
उदयपुर

शाबाश मनस्वी… राजस्थान की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास, 23 हजार फीट ऊंची अकोन्कागुआ चोटी पर फहराया तिरंगा

Manasvi Agarwal
उदयपुर

Rajasthan Rain: राजस्थान में होगी झमाझम बारिश! सक्रिय होने वाला है ‘शक्तिशाली’ पश्चिमी विक्षोभ

rain in jaipur today
उदयपुर

Udaipur Airport: हर माह रनवे पर जम रहा 4 किलो रबर, विमान लैंडिंग में बढ़ा खतरा

udaipur airport
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.