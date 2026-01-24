Success Story: एडवोकेट, कंटेंट क्रिएटर और गृहस्थ जीवन के टाइम को मैनेज करके ऐसे बदली शादीशुदा महिला ने जिंदगी



पायल के वीडियो उन परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, जिनसे लगभग हर महिला गुजरती है। घूंघट की मजबूरी, फैसलों में राय न पूछना, 'महिला हो, चुप रहो' जैसी मानसिकता। वह इन मुद्दों को न तो आक्रामक अंदाज में रखती है, न ही उपदेश देती है। उसके संवाद सहज होते हैं, इसलिए महिलाओं को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई देती है। यही वजह है कि उनके वीडियो न केवल देखे जाते हैं, बल्कि खूब पसंद किए जाते हैं।