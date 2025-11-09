उदयपुर में ‘घूमर महोत्सव’ की 12 नवंबर से शुरू होगी ट्रेनिंग क्लास, 12 साल से अधिक उम्र की लड़कियां ले सकेंगी भाग



इस मौके पर महोत्सव का पोस्टर विमोचन किया गया और रूपरेखा, प्रशिक्षण सत्रों, पंजीकरण प्रक्रिया व आयोजन स्थल को लेकर चर्चा हुई। सरोच ने बताया कि 12 नवंबर से संभाग में प्रशिक्षण कार्यशालाएं शुरू होंगी, जिनमें 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाएं, युवतियां, गृहिणियां, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, डांस स्कूल की सदस्य और कॉलेज छात्राएं भाग ले सकेंगी।