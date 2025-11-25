Udaipur: 28 साल की उम्र में मुमुक्षु इतिकुमारी लेगी दीक्षा, उदयपुर के संपन्न परिवार की बेटी समेत देश-विदेश के 59 दीक्षार्थी पहुंचेंगे मुंबई

एक संपन्न परिवार में पली-बढ़ी इतिकुमारी के पास जीवन के तमाम ऐशो-आराम मौजूद है। इसके बावजूद उन्होंने सांसारिक सुखों से हटकर आत्म-कल्याण का मार्ग चुना। उनके मन में सात साल पूर्व वैराग्य का बीज तब पड़ा जब आचार्य के शिष्य श्रुततिलक विजय उदयपुर में चातुर्मास किया। इसके बाद से उनका जीवन पूरा बदल गया और उन्होंने पूर्ण रूप से संयम अंगीकार करने का निर्णय लिया।