उदयपुर

Udaipur: 28 साल की उम्र में मुमुक्षु इतिकुमारी लेगी दीक्षा, उदयपुर के संपन्न परिवार की बेटी समेत देश-विदेश के 59 दीक्षार्थी पहुंचेंगे मुंबई

Rajasthan: उदयपुर की 28 वर्षीय इतिकुमारी ने मुंबई में दीक्षा लेने का निर्णय लिया है। श्वेतांबर जैन समाज के 59 दीक्षार्थियों में शामिल ये युवा, सांसारिक सुखों को त्याग कर आत्म-कल्याण और मोक्ष की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Nov 25, 2025

Udaipur-Ittishree.

मुमुक्षु इतिकुमारी (फोटो: पत्रिका)

Udaipur Mumukshu Itikumari: श्वेतांबर जैन समाज के 59 दीक्षार्थी मुंबई में दीक्षा ले रहे हैं। इसमें राजस्थान के 16 दीक्षार्थियों की की दीक्षा होगी। इन दीक्षार्थियों में उदयपुर निवासी इतिकुमारी भी दीक्षा ले रही है। इनका मुंबई में गुरुदेव द्वारा दीक्षा मुहूर्त दिया गया।

आध्यात्म परिवार संस्था के प्रवक्ता अल्पेश शाह ने बताया कि उदयपुर निवासी संपन्न परिवार की 28 वर्षीय बेटी इतिकुमारी मुंबई में दीक्षा लेंगी। यह दीक्षा जैनाचार्य योगतिलक सूरि के सान्निध्य में 8 फरवरी, 2026 को बोरीवली में होगी। विजय स्टील ट्यूब कंपनी के होल्डर विजयकुमार मोकलचंद राजनगरवाले परिवार के सेक्टर-4 निवासी अशोकभाई जैन की 28 वर्षीय बेटी इतिकुमारी का लालन-पालन उदयपुर में हुआ।

उन्होंने स्कूली शिक्षा सेंट ग्रिगोरियस सीनियर सैकंडरी स्कूल में प्राप्त की। वहीं उच्च शिक्षा भूपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी में ग्रहण की। रविवार को मुंबई में आयोजन हुआ। इसमें आचार्य के सान्निध्य में मुमुक्षुओं का दीक्षा मुहूर्त दिया।

ऐशोआराम त्याग चुना मोक्ष का मार्ग

एक संपन्न परिवार में पली-बढ़ी इतिकुमारी के पास जीवन के तमाम ऐशो-आराम मौजूद है। इसके बावजूद उन्होंने सांसारिक सुखों से हटकर आत्म-कल्याण का मार्ग चुना। उनके मन में सात साल पूर्व वैराग्य का बीज तब पड़ा जब आचार्य के शिष्य श्रुततिलक विजय उदयपुर में चातुर्मास किया। इसके बाद से उनका जीवन पूरा बदल गया और उन्होंने पूर्ण रूप से संयम अंगीकार करने का निर्णय लिया।

यह भी खास

फरवरी में होने वाले इस समारोह में 7 से लेकर 71 वर्ष के लोग दीक्षा ले रहे हैं। इनमें अमेरिका के मुमुक्षु के साथ ही रायपुर का पूरा परिवार दीक्षा ले रहा है। आयोजन का नाम संयमरंग उत्सव दिया है। कई युवा भी आध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दादी की इच्छा पर हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़
टोंक
Groom-Mukesh-Lamba

Published on:

25 Nov 2025 02:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: 28 साल की उम्र में मुमुक्षु इतिकुमारी लेगी दीक्षा, उदयपुर के संपन्न परिवार की बेटी समेत देश-विदेश के 59 दीक्षार्थी पहुंचेंगे मुंबई

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

