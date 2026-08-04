उदयपुर : थम नहीं रही वारदातें, इस बार सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर कर दी 15.50 लाख की साइबर ठगी

मामले के अनुसार अमल का कांटा सूरजपोल निवासी आरिफ हुसैन और आदर्श नगर हिरणमगरी सेक्टर 4 निवासी प्रेमसुख ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर 10 सितंबर 2002 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की उदियापोल शाखा से कंप्यूटर लैब स्थापित करने के नाम पर 35 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराया था। आरिफ ने फर्म मैसर्स नीट सिस्टम के जरिये मैसर्स विंट्रॉन इंडस्ट्रीज नई दिल्ली का फर्जी कोटेशन बैंक में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 11 लाख 44 हजार 71 रुपए का बैंकर्स चेक जारी किया। बाद में जांच में यह कोटेशन कूटरचित पाया गया, क्योंकि विंट्रॉन कंपनी ने ऐसा कोई कोटेशन जारी करने से इनकार किया। अभियोजन अधिकारी दिव्यराजसिंह झाला की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया।