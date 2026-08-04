पत्रिका एक्सक्लूसिव: 15 अगस्त से शुरू होगी नई इलेक्ट्रिक बसें, उदयपुर में ₹10 में कराएगी 3KM का सफर

बसों का संचालन गुजरात की चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड की ओर से किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार की परियोजना के तहत संचालन की जिम्मेदारी मिली है। चालक ऑपरेटर कंपनी उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक बस पर दो चालक रहेंगे। कंडक्टर यूसीटीएसएल के होंगे। टिकट संग्रह और राजस्व पूरी तरह यूसीटीएसएल के पास रहेगा। कंपनी केवल संचालन एवं रखरखाव (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) का कार्य करेगी। यूसीटीएसएल ने 118 कंडक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एजेंसी नियुक्त की गई है। वहीं डिपो मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सहायक निरीक्षक, फ्लाइंग कैशियर सहित अन्य पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया जारी है। रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।