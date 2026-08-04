उदयपुर : अब स्कूलों में ही बनेगा और अपडेट होगा विद्यार्थियों का आधार

विद्यालयों में मोबाइल आधार सेवा केंद्र सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक संचालित किए जाएंगे। आवश्यकता होने पर सीबीईओ की अनुमति एवं यूआइडीएआइ के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवकाश के दिनों में भी विशेष शिविर लगाए जा सकेंगे। परिषद ने प्रत्येक विद्यालय को निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन लगभग 50 विद्यार्थियों का आधार नामांकन अथवा अपडेट कराया जाए। इसके लिए विद्यालय पहले से विद्यार्थियों की सूची तैयार करेंगे तथा सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र रखेंगे, जिससे शिविर के दौरान कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सके। योजना के संचालन के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए रेलटेल हेल्पडेस्क प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संचालित रहेगा। हेल्पडेस्क नंबर 18008911039 जारी किया गया है।