उदयपुर जिले में संवरेंगी राहेंः 79.58 करोड़ से बनेंगी 248 किमी सड़कें, 151 कार्यों को मंजूरी

उदयपुर. जिले में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वर्ष 2026-27 के बजट के तहत जिले में 79.58 करोड़ की लागत से 151 सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों के जरिये जिले में 247.94 किमी लंबे सड़क नेटवर्क का निर्माण होगा। जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।