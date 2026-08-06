7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

उदयपुर जिले में संवरेंगी राहेंः 79.58 करोड़ से बनेंगी 248 किमी सड़कें, 151 कार्यों को मंजूरी

उदयपुर जिले में 79.58 करोड़ रुपये से 151 सड़क कार्यों के जरिए करीब 248 किमी सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे सातों विधानसभा क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस योजना से गांवों, किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों और पर्यटन को सीधा लाभ मिलेगा तथा आवागमन अधिक सुगम बनेगा।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Aug 06, 2026

सड़क परियोजना

demo pic

उदयपुर. जिले में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वर्ष 2026-27 के बजट के तहत जिले में 79.58 करोड़ की लागत से 151 सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों के जरिये जिले में 247.94 किमी लंबे सड़क नेटवर्क का निर्माण होगा। जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर को बेहतर सड़क सुविधाओं से जोड़ना है।

68 मिसिंग लिंक और 83 सड़कें होंगी दुरुस्त

स्वीकृत कार्यों में 68 मिसिंग लिंक सड़कें शामिल हैं, जिनके बनने से वर्षों से अधूरे पड़े संपर्क पूरे होंगे। वहीं 83 नॉन-पैचेबल सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच बेहतर होगी, बल्कि किसानों को मंडियों तक पहुंचने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचने और पर्यटन स्थलों तक आवाजाही में भी सुविधा मिलेगी।

हर विधानसभा को मिला हिस्सा

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अभिनंदन कुमार जैन एवं अचल गुप्ता ने बताया कि सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। सबसे अधिक 42 कार्य उदयपुर शहर विधानसभा में स्वीकृत हुए हैं, जबकि झाड़ोल विधानसभा में सबसे अधिक 47.63 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। गोगुंदा और वल्लभनगर में भी 40 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनेंगी।

विधानसभावार सड़क विकास

विधानसभा कुल कार्य मिसिंग लिंक नॉन-पैचेबल लागत ( करोड़) सड़क लंबाई (किमी)

उदयपुर शहर 42 28 14 11.49 17.66

उदयपुर ग्रामीण16 3 13 12.04 35.50

झाड़ोल 21 4 17 11.96 47.63

खेरवाड़ा 14 5 9 10.08 38.25

वल्लभनगर 23 8 15 11.95 40.70

मावली 17 8 9 10.09 27.75

गोगुंदा 18 4 14 11.97 40.45

कुल 151 68 83 79.58 247.94

इन्हें होगा फायदा

- इन सड़क परियोजनाओं से जिले के ग्रामीणों और शहरवासियों को सीधा लाभ मिलेगा

- गांवों का मुख्य सड़कों से बेहतर संपर्क होगा

- किसानों को कृषि उपज मंडियों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी

- स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों का सफर आसान होगा

- मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में कम समय लगेगा

- पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

राजस्थान पुलिस एडवाइजरी: देश में रोजाना 1.3 लाख से ज्यादा साइबर हमले, बैंकिंग डिटेल और AI चैट हिस्ट्री भी नहीं सुरक्षित

ये भी पढ़ें
Rajasthan Police Cyber Advisory

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 05:53 pm

Published on:

06 Aug 2026 05:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर जिले में संवरेंगी राहेंः 79.58 करोड़ से बनेंगी 248 किमी सड़कें, 151 कार्यों को मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर : मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्य-नियंत्रक चयन के नए नियम, उम्र की बाध्यता खत्म, इंटरव्यू से चयन

इंटरव्यू से चयन
उदयपुर

उदयपुर : ज्वैलरी शोरूम से एक करोड़ के जेवर-नकदी उड़ाने वाला आरोपी रिमांड पर

आरोपी रिमांड पर
उदयपुर

राजस्थान में 15 अगस्त से बदलेंगे ट्रैफिक नियम, सड़क पर नियम तोड़ा तो मौके पर जुर्माना नहीं, सीधे कोर्ट से होगी कार्रवाई

Rajasthan Traffic Rules Change
उदयपुर

BRICS Summit: 10 साल बाद फिर उदयपुर में ब्रिक्स सम्मेलन, जुटेंगे 15 देशों के दिग्गज, शहर की विरासत से होंगे रूबरू

Udaipur BRICS Summit
उदयपुर

राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: प्राचार्य-कंट्रोलर चयन में उम्र की बाध्यता खत्म, इंटरव्यू से होगा चयन

rajasthan medical education department
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.