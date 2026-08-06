राजस्थान पुलिस एडवाइजरी: देश में रोजाना 1.3 लाख से ज्यादा साइबर हमले, बैंकिंग डिटेल और AI चैट हिस्ट्री भी नहीं सुरक्षित

यदि साइबर ठगी का संदेह हो तो तुरंत बैंक को सूचना देकर खाते को ब्लॉक करवाएं। साथ ही राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें। जितनी जल्दी शिकायत होगी, राशि रिकवर होने की संभावना उतनी अधिक रहेगी। शुरुआती कुछ घंटे रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ा सकते हैं।

-वीके सिंह, एडीजी (साइबर क्राइम), राजस्थान पुलिस