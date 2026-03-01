गर्मी में वन्यजीवों की वीआईपी केयर, मेन्यू में आइसक्रीम और तरबूज की तरावट

भालू के लिए आइसक्रीम, हिरणों को तरबूजगर्मी के मौसम में वन्यजीवों को ठंडक और ऊर्जा देने के लिए वन्यजीवों के भोजन में खास बदलाव किए जा रहे हैं। भालू को आइसक्रीम दी जाएगी ताकि उसे गर्मी से राहत मिल सके। हिरण, नीलगाय और अन्य शाकाहारी वन्यजीवों को तरबूज, खरबूज और अन्य मीठे व रसीले फल खिलाए जाएंगे। कई जानवरों के लिए फल और पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो। वन अधिकारियों का कहना है कि यह डाइट वन्यजीवों की जरूरत और मौसम के अनुसार तैयार की जाती है, जिससे गर्मी के दौरान उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।