29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

गर्मी में वन्यजीवों की वीआईपी केयर, मेन्यू में आइसक्रीम और तरबूज की तरावट

उदयपुर. गर्मी का असर बढ़ते ही शहर के बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। पार्क में मौजूद करीब 280 वन्यजीवों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए वन विभाग ने उनके बाड़ों और आवासों में ठंडक और छाया की अलग-अलग व्यवस्थाएं की हैं। पिंजरों और खुले [&hellip;]

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Surendra Singh Rao

Mar 29, 2026

बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवाेें के लिए लगाई गई ग्रीन नेट 

उदयपुर. गर्मी का असर बढ़ते ही शहर के बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। पार्क में मौजूद करीब 280 वन्यजीवों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए वन विभाग ने उनके बाड़ों और आवासों में ठंडक और छाया की अलग-अलग व्यवस्थाएं की हैं। पिंजरों और खुले बाड़ों के ऊपर ग्रीन नेट लगाए गए हैं, कई स्थानों पर घास और पत्तियों से झोपड़ीनुमा ढांचे तैयार किए गए हैं, जबकि कुछ आवासों में कूलर भी लगाए गए हैं ताकि तापमान का असर कम किया जा सके।

वन विभाग के अनुसार गर्मी के मौसम में वन्यजीवों की सेहत को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रेल से उनके आहार में भी बदलाव किया जाएगा। इसके तहत ठंडक देने वाले और पानी की मात्रा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएंगे।---

भालू के लिए आइसक्रीम, हिरणों को तरबूजगर्मी के मौसम में वन्यजीवों को ठंडक और ऊर्जा देने के लिए वन्यजीवों के भोजन में खास बदलाव किए जा रहे हैं। भालू को आइसक्रीम दी जाएगी ताकि उसे गर्मी से राहत मिल सके। हिरण, नीलगाय और अन्य शाकाहारी वन्यजीवों को तरबूज, खरबूज और अन्य मीठे व रसीले फल खिलाए जाएंगे। कई जानवरों के लिए फल और पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो। वन अधिकारियों का कहना है कि यह डाइट वन्यजीवों की जरूरत और मौसम के अनुसार तैयार की जाती है, जिससे गर्मी के दौरान उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।

---छाया, कूलर और ठंडा पानी

भीषण गर्मी को देखते हुए पार्क में कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। पिंजरों और बाड़ों के ऊपर ग्रीन नेट से छाया,कई स्थानों पर घास-फूस की झोपड़ियां, कुछ आवासों में कूलर की व्यवस्था,पानी के कुंड और टैंकों में ठंडा पानी उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा पीने के पानी में इलेक्ट्रोल पाउडर मिलाया जाएगा ताकि जानवरों को आवश्यक मिनरल्स मिल सकें और डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके।--

पशु चिकित्सकों की निगरानीवन विभाग की टीम और पशु चिकित्सक लगातार वन्यजीवों की गतिविधियों और स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के दौरान पानी की उपलब्धता नियमित रूप से जांची जाए, आहार समय पर दिया जाए, जानवरों के व्यवहार में बदलाव पर तुरंत ध्यान दिया जाए।

--बायोलॉजिकल पार्क एक नजर में

कुल वन्यजीव- करीब 280गर्मी से बचाव के इंतजाम- ग्रीन नेट, झोपड़ियां, कूलर

आहार में बदलाव- 1 अप्रेल से लागूविशेष डाइट- भालू को आइसक्रीम, शाकाहारी वन्यजीवों को तरबूज व रसीले फल

पानी की व्यवस्था : इलेक्ट्रोल पाउडर मिलाकर पानी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 07:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / गर्मी में वन्यजीवों की वीआईपी केयर, मेन्यू में आइसक्रीम और तरबूज की तरावट

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur Files: भाजपा नेत्री वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार कांड में चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस को मिले 3 दर्जन से ज्यादा वीडियो

BJP women leader video case, BJP women leader blackmailing case, BJP women leader rape case, Udaipur files, Udaipur news, Rajasthan news, भाजपा महिला नेता वीडियो केस, भाजपा महिला नेता ब्लैकमेलिंग केस, भाजपा महिला नेता रेप केस, उदयपुर फाइल्स, उदयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, Rajasthan BJP, Rajasthan BJP
उदयपुर

अमरखजी कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा तेंदुओं का ठिकाना

अमरख क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों, झाड़ियों और प्राकृतिक वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। यहां सालर, कड़ाया और गोधल जैसे वृक्षों के घने समूह पाए जाते हैं, जो कई वन्यजीवों का महत्वपूर्ण आवास हैं।
उदयपुर

आरपीएससी परीक्षाओं के चलते 6 अप्रेल की विवि परीक्षाएं स्थगित

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 6 अप्रेल को होने वाली वार्षिक एवं सेमेस्टर प्रणाली की सभी परीक्षाएं अब निर्धारित नई तिथियों पर आयोजित की जाएंगी।
उदयपुर

इंद्र कुमार के फिल्मी किस्सों और सुपरहिट गीतों ने बांधा समां

कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण हिमाचल प्रदेश का हार्मोनी ऑफ द पाइन्स पुलिस बैंड रहा। बैंड के 15 सदस्यीय दल ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर माहौल में जोश भर दिया। ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ और ‘संदेशे आते हैं’ जैसे गीतों ने दर्शकों को भावुक कर दिया।
उदयपुर

जयपुर की वंदेभारत दे रही थी 70 प्रतिशत यात्रीभार, असारवा में घटकर 25 प्रतिशत रह गया

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.