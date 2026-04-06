मौसमी बदलाव का असर बरकरार, रात का पारा 4.7 डिग्री गिरा

उदयपुर. पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले दिनों से लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में रविवार को भी उदयपुर में सुबह से मौसम सामान्य था, लेकिन करीब 12 बजे तक आसमान बादलों से अट गया। दोपहर बाद तक बादलों की मौजूदगी बनी रही। बरसात नहीं हुई, लेकिन आशंका शाम तक बनी रही।मौसम विभाग के मुताबिक उदयपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम 16.7 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम 21.4 डिग्री रहा था। लिहाजा दिन का पारा नहीं बदला, लेकिन रात के पारे में 4.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। औसत की बात करें तो दिन का पारा सामान्य से 5.2 कम और रात का पारा सामान्य से 2.9 डिग्री कम हो गया है।