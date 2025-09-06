महाकाल की नगरी से मिले 96 अज्ञात शव! प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, उठे सवाल

अनिल डागर के अनुसार चिंता की बात यह है कि नगर निगम, जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। शहर की छवि महाकाल लोक के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखरी है, लेकिन बढ़ती लावारिस लाशें इस छवि को धूमिल कर रही हैं। न तो इनके लिए आश्रय की व्यवस्था है, न ही स्वास्थ्य जांच या पुनर्वास की। इसके अलावा निगम और पुलिस ने पुरा जिमा हमारी संस्था को दे दिया परंतु इतने शवों का उठाकर उनके अंतिम संस्कार के लिए सुविधा नहीं है। कई बार तो शवों को उठाना भी मुश्किल हो जाता है। (MP News)