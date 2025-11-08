Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

2400 करोड़ की लागत से बनेगा ’99 किलोमीटर’ लंबा ग्रीन फील्ड हाईवे, दिसंबर से शुरु होगा काम

Greenfield Highway: जल्द ही उज्जैन से दिल्ली और मुंबई की दूरी कम हो जाएगी।

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Nov 08, 2025

greenfield highway

Greenfield Highway: सिंहस्थ-2028 को देखते हुए मध्यप्रदेश के उज्जैन और उसके आसपास के जिलों में हाईवे-सड़क निर्माण की कवायद तेजी से चल रही है। इसी बीच एक साल से अटकी हुई उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड हाईवे को सरकार ने मंजूरी दे दी। लंबे समय से मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ठेकेदार के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था। हालांकि, केंद्र के द्वारा ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए 2418.47 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है।

98.650 किलोमीटर लंबा होगा ग्रीन फील्ड हाईवे

उज्जैन से जावरा तक हाईवे 98.650 किमी लंबा होगा। इस हाईवे के बनने से उज्जैन, रतलाम और मंदसौर के बीच यात्रा के समय में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आएगी। साथ ही उज्जैन से मुंबई और दिल्ली की दूरी भी मात्र 10 घंटे में पूरी हो सकेगी।

8 फ्लाईओवर समेत कई पुल बनेंगे

इस ग्रीनफील्ड हाईवे पर 8 फ्लाईओवर, 9 बड़े पुल, 26 छोटे पुल और 3 ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके चलते 7 गांव सीधा हाईवे से जुड़ जाएंगे। इस हाईवे के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि इसे मई 2028 तक पूरा कर लिया जाए।

गौरतलब है कि प्रयागराज में सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई थी। जिसके कारण सड़क हादसा हो गया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने सभी अधूरी पड़ी सड़क परियोजनाओं की समीक्षा कराई। जिसमें सामने आया कि उज्जैन-जावरा रूट में ट्रैफिक का लोड तेजी से बढ़ रहा है।

