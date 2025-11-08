2400 करोड़ की लागत से बनेगा ’99 किलोमीटर’ लंबा ग्रीन फील्ड हाईवे, दिसंबर से शुरु होगा काम

Greenfield Highway: सिंहस्थ-2028 को देखते हुए मध्यप्रदेश के उज्जैन और उसके आसपास के जिलों में हाईवे-सड़क निर्माण की कवायद तेजी से चल रही है। इसी बीच एक साल से अटकी हुई उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड हाईवे को सरकार ने मंजूरी दे दी। लंबे समय से मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ठेकेदार के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था। हालांकि, केंद्र के द्वारा ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए 2418.47 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है।