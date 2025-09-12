महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे पूर्व CM दिग्विजय सिंह, बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद

Ujjain Mahakal Temple:मध्यप्रदेशके उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर बड़े-बड़े राजनेता, फिल्मस्टार समेत कई जानी-मानी हस्तियां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।