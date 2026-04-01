होम्योपैथी जटिल और पुराने रोगों के उपचार में कारगर: महापौर

कार्यक्रम में लायंस क्लब ऊर्जा उज्जैन द्वारा शहर के प्रतिष्ठित होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. पंकज पाटीदार का सम्मान किया गया। यह सम्मान खाचरोद विधायक एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान के हाथों प्रदान किया गया। वक्ताओं ने डॉ. पाटीदार की सेवा भावना और सादगीपूर्ण चिकित्सा कार्यों की सराहना की। इस दौरान डॉ. सिमरन बग्गा, डॉ. सुमती सिंह, बड़नगर के डॉ. आशीष तिवारी, नजरपुर के डॉ. पवन पाटीदार, सुवासा के डॉ. दशरथ पाटीदार, डॉ. रमेश आर्य, डॉ. तरण तारण खालसा, डॉ. आर. मारोठिया, डॉ. दीपक पिंडावाला, डॉ. ललित नागर, डॉ. डी.एस. तोमर, डॉ. पायल त्रिपाठी, डॉ. ममता व्यास, डॉ. भारती श्रीवास्तव, डॉ. योगेश स्वर्णकार, डॉ. भरत शर्मा, डॉ. सज्जन सिंह परिहार, डॉ. योगेंद्र तिवारी, डॉ. बृजेश पवार और डॉ. यश पिंडावाला सहित अनेक चिकित्सक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आनंद विभाग के जिला समन्वयक डॉ. प्रवीण जोशी ने किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी को जन-जन तक पहुँचाना है। अंत में आभार डॉ. प्रवीण पांड्या ने माना।