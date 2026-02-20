उज्जैन में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट, मगर रजिस्ट्रेशन और बीमा अटके

मेले में स्टॉल लगाए इंदौर के डीलरों का कहना है कि वाहन बिक रहे हैं, लेकिन पोर्टल सक्रिय नहीं है। उन्होंने एनआइसी अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक ग्वालियर में व्यापार मेला चल रहा है। एक राज्य में एक समय में दो मेलों के लिए सिस्टम अपडेट नहीं हो सकता, इसलिए उज्जैन मेले को पोर्टल पर एक्टिव नहीं किया गया है। इस मामले में आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि नजर रखी जा रही है और एनआइसी व मंत्रालय स्तर पर चर्चा जारी है।