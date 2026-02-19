महाकाल मंदिर में आज से नई व्यवस्था लागू, आरती में शामिल होने के लिए करना होगा ये काम, शुल्क भी लगेगा

Mahakal Temple :मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। मंदिर में संध्या व शयन आरती में शामिल होने के लिए अब से श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। अब श्रद्धालु अधिकृत वेबसाइट से 250 रुपए शुल्क जमा कर स्लॉट बुक करना होगा। संध्या आरती दोपहर 12 बजे से तो वहीं शयन आरती की बुकिंग 4 बजे से की जा सेकगी। मंदिर समिति ने ये व्यवस्था पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरु की है।