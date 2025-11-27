Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

CM मोहन यादव के बेटे की ‘शादी का कार्ड’ आया सामने, देखें क्या संदेश लिखा…

MP News: मध्यप्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी का कार्ड सामने आया है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Nov 27, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी डॉ इशिता से सामूहिक सम्मेलन में 30 नवंबर को होगी। उज्जैन में हो रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए शादी का कार्ड छपवाया गया है। जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

अभिमन्यु-इशिता की शादी पर 5 दिन का कार्यक्रम होगा। जो कि 26 नवंबर से शुरु होगा। उस दिन वीआईपी आवास पर गणेश पूजन होगा। 27 को वीआईपी आवास पर हल्दी, 27 को वीआईपी आवास पर मेंहदी, 28 को गीता कॉलोनी स्थित निवास में माता पूजन, 29 अथर्व होटल में महिला संगीत, 30 की शाम अथर्व होटल में रिसेप्शन होगा।

जानें कार्ड में क्या लिखा

शादी के कार्ड में निमंत्रण देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा,मेरे आत्मज डॉ. अभिमन्यु यादव (M.B.B.S., M.S.) संग डॉ. ईशिता यादव पटेल (M.B.B.S.) के मंगल परिणय के पावन प्रसंग पर शुभदिन है 30 नवम्बर 2025, आषाढ़ शुक्ल दशमी, रविवार।

सीएम ने दिया संदेश

आगे सीएम ने लिखा कि बेटे के शुभ विवाह को हमारे परिजनों की शुभेच्छानुसार सामूहिक विवाहोत्सव में परिणीत किया है, सामाजिक सरोकार के पावन उद्देश्य से रचे गए सामूहिक विवाह समारोह के उल्लास में सामाजिक समरसता और सद्भाव से परिपूर्ण इस सामूहिक परिणय मंगल समारोह में 21 नवयुगल परिणय बंधन में बंधित होंगे। इन्हीं 21 जोड़ों के साथ गठबंधन में सप्तपदी सप्तवचनों के साथ मेरे सुपुत्र भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे।

इस पवित्र आयोजन में आपका आगमन हमारा और नवदंपत्तियों का परम सौभाग्य होगा। सभी नवदंपत्ति आपके आशीर्वाद से अभिषिंचित होकर सौभाग्यशाली होंगे। आपके पधारने से कार्यक्रम की गरिमा भी अभिवृद्धि होगी।

आपके शुभाशिष के आकांक्षी...उपहार के लिये क्षमा…, आपका आशीर्वाद ही नवयुगल हेतु अमूल्य उपहार है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / CM मोहन यादव के बेटे की 'शादी का कार्ड' आया सामने, देखें क्या संदेश लिखा…

