CM मोहन यादव के बेटे की ‘शादी का कार्ड’ आया सामने, देखें क्या संदेश लिखा…

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी डॉ इशिता से सामूहिक सम्मेलन में 30 नवंबर को होगी। उज्जैन में हो रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए शादी का कार्ड छपवाया गया है। जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।



अभिमन्यु-इशिता की शादी पर 5 दिन का कार्यक्रम होगा। जो कि 26 नवंबर से शुरु होगा। उस दिन वीआईपी आवास पर गणेश पूजन होगा। 27 को वीआईपी आवास पर हल्दी, 27 को वीआईपी आवास पर मेंहदी, 28 को गीता कॉलोनी स्थित निवास में माता पूजन, 29 अथर्व होटल में महिला संगीत, 30 की शाम अथर्व होटल में रिसेप्शन होगा।