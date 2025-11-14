एमपी CM के बेटे-बहू सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे शादी, 5 दिन तक चलेगा कार्यक्रम, कई VVIP होंगे शामिल

सीएम डॉ मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण यादव की भतीजी से होने जा रही है। इशिता के पिता दिनेश यादव के मामा पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुभाष यादव थे। अरूण यादव उनके भाई हैं और इशिता उनकी भतीजी।



साथ ही सीएम की बेटी डॉ. आकांक्षा यादव दिनेश यादव की बहू है। अब दिनेश यादव की बेटी इशिता डॉ. मोहन यादव के परिवार की बहू बनने जा रही हैं।



बता दें कि, सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की सगाई तकरीबन पांच महीने पहले खरगोन के किसान दिनेश यादव की बेटी से हुई थी। अभिमन्यु राजधानी भोपाल के एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज में मास्टर्स इन सर्जरी कर रहे हैं। वहीं, डॉ इशिता एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं।

