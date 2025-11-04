‘तेजस्वी-ओवैसी’ नाम के गधे, दांत देखकर पता करते हैं क्वालिटी

हर साल की तरह इस बार मेले में आए गधों के नाम चर्चाओं में हैं। जो कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। किसी गधे का नाम तेजस्वी तो किसी का ओवैसी है। इसके अलावा शाहरुख, ऐश्वर्या, जैकलीन, सलमान जैसे गधे भी मेले बिक रहे हैं। मेले में गधों के ऐसे नाम इसलिए रखे जाते हैं। ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जाए।