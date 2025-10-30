Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

एमपी में 7 हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में 7 हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Oct 30, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई है। जहां कृषि भूमि सीमांकन की रिपोर्ट तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने के बदले 7 हजार की रिश्वत लेते लेते रंगे हाथ पकड़ाए पटवारी जितेन्द्र सिंह राणावत को कोर्ट ने 4 साल कैद और 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

किसान से मांगी थी 10 हजार की रिश्वत

लोकायुक्त एसपी आनंद यादव ने बताया कि जून 2022 में विश्वप्रताप सिंह पंवार निवासी बेरछा तहसील नागदा ने शिकायत की थी कि उसके पिता नटवर सिंह और माता ललीता पंवार के नाम कृषि भूमि सीमांकन केस तहसील कार्यालय में विचाराधीन था। इसका सीमांकन जून के पहले हफ्ते में पटवारी जितेन्द्र सिंह राणावत द्वारा किया गया था।

‘तहसील’ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने मांगी थी घूस

रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने के बदले पटवारी के द्वारा 10 हजार रुपए की मांग की रही थी। बाद में आरोपी 7 हजार रुपए लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राजी हो गया था। सत्यापन कराने के बाद आरोपी जितेन्द्र राणावत को लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने टीम के साथ 7 हजार की घूस लेते रंगे हाथ ट्रेप किया था। इसका चालान डीएसपी राजेश पाठक द्वारा पेश किया गया। जिसमें विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने सजा सुनाते हुए 4 साल की सजा और 15 हजार अर्थदण्ड दिया है।

Updated on:

30 Oct 2025 03:25 pm

Published on:

30 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में 7 हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल

