एमपी में 7 हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल

रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने के बदले पटवारी के द्वारा 10 हजार रुपए की मांग की रही थी। बाद में आरोपी 7 हजार रुपए लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राजी हो गया था। सत्यापन कराने के बाद आरोपी जितेन्द्र राणावत को लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने टीम के साथ 7 हजार की घूस लेते रंगे हाथ ट्रेप किया था। इसका चालान डीएसपी राजेश पाठक द्वारा पेश किया गया। जिसमें विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने सजा सुनाते हुए 4 साल की सजा और 15 हजार अर्थदण्ड दिया है।