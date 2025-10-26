Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

सिंगर हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी: एमपी के युवक के खिलाफ FIR, लॉरेंस गैंग से कनेक्शन का दावा

MP News: 'मेरा भोला है भंडारी'... के फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी को मध्यप्रदेश के युवक ने जान से मारने की धमकी दी है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Oct 26, 2025

hansraj raghuwanshi

MP News: 'मेरा भोला है भंडारी'... के फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। गायक से 15 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई है। आरोपी ने खुद को लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग का सदस्य बताया है। सिंगर के सिक्योरिटी गार्ड ने मध्यप्रदेश के युवक के खिलाफ मोहाली में शिकायत दर्ज कराई है।

दरअसल, आरोपी सिंगर की शादी के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। परिवार से नजदीकी बढ़ाने के बाद लोगों को हंसराज रघुवंशी का छोटा भाई बताकर ठगी करने लगा। लोगों को फोन करके महंगे गिफ्ट की मांग करने लगा।

उज्जैन का रहने वाला है आरोपी

हंसराज रघुवंशी के सिक्योरिटी गार्ड विजय ने मोहाली के जीरकपुर थाने में 22 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के उज्जैन के रहने वाले राहुल कुमार नागड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(2), 308(5) और IT एक्ट 67 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

3 साल पहले हुई थी मुलाकात

शिकायत में जिक्र किया गया है कि आरोपी तीन साल पहले हंसराज रघुवंशी ने महाकाल मंदिर में एक कार्यक्रम किया था। वहीं, पर आरोपी पहली बार मिला था। इसके बाद वह प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों में अक्सर शिरकत करता रहता था।

राहुल रघुवंशी के नाम से बनाया था सोशल मीडिया अकाउंट

सिंगर हंसराज रघुवंशी के नाम से आरोपी ने राहुल रघुवंशी के नाम पर अकाउंट इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाया था। वह बार-बार सिंगर से अकाउंट फॉलो करने के लिए कहता था। जिसके बाद सिंगर ने साल 2023 में उसे फॉलोबैक कर लिया। जब हंसराज की शादी हुई तो वह उसमें भी शामिल हुआ।

सिंगर के नाम पर ठगी

शिकायतकर्ता गार्ड ने बताया कि राहुल लोगों से सिंगर के नाम पर महंगे गिफ्ट की डिमांड करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद हंसराज की पत्नी कोमल को एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वह भुवनेश्वर से दीनदयाल का दोस्त है। राहुल नांगड़े ने खुद को सिंगर का छोटा भाई बताकर दीनदयाल की पत्नी को अपने साथ ले गया।

शिकायतें आने पर सिंगर ने अनफॉलो किया

जब राहुल की शिकायतें आने लगीं तो सिंगर ने आरोपी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। इसके बाद हंसराज रघुवंशी, उनकी पत्नी, परिवार और टीम के सदस्यों को जान से मारने की धमकी आने लगी। आरोपी के द्वारा अलग-अलग नंबरों से फोन आते थे। उसने 2016 से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े होने का दावा किया है।

पैसे न देने पर फर्जी पोस्ट की

सिंगर हंसराज रघुवंशी की ओर से आरोपी को पैसे देने से मना किया गया तो उसने छवि धूमिल करने के लिए फर्जी पोस्ट डाली। उसके द्वारा धमकी दी गई कि उसने सिंगर की हत्या के लिए 2 लाख रुपए में सौदा तय किया है।

26 Oct 2025 02:02 pm

