सिंगर हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी: एमपी के युवक के खिलाफ FIR, लॉरेंस गैंग से कनेक्शन का दावा

MP News: 'मेरा भोला है भंडारी'... के फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। गायक से 15 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई है। आरोपी ने खुद को लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग का सदस्य बताया है। सिंगर के सिक्योरिटी गार्ड ने मध्यप्रदेश के युवक के खिलाफ मोहाली में शिकायत दर्ज कराई है।



दरअसल, आरोपी सिंगर की शादी के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। परिवार से नजदीकी बढ़ाने के बाद लोगों को हंसराज रघुवंशी का छोटा भाई बताकर ठगी करने लगा। लोगों को फोन करके महंगे गिफ्ट की मांग करने लगा।