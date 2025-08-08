8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

उज्जैन

सड़क चौड़ीकरण की बढ़ेगी रफ्तार, फटाफट होगा फुटपाथ, सीवेज लाइन का निर्माण

MP News: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी बारिश कार्य में बाधक नहीं है, वहां निर्माण कार्यों की रफ्तार को और तेज किया जाए।

उज्जैन

Avantika Pandey

Aug 08, 2025

roads widening in ujjain
roads widening in ujjain

MP News: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार दोपहर कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कोयला फाटक से कंठाल मार्ग और छतरी चौक तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।

कलेक्टर सिंह ने दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय रहवासियों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव और समस्याएं सुनीं। कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी बारिश कार्य में बाधक नहीं है, वहां निर्माण कार्यों की रफ्तार को और तेज किया जाए। उन्होंने पेयजल पाइपलाइन, सीवेज लाइन और फुटपाथ जैसे जरूरी बुनियादी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। डिमॉर्ट से नदी की और जाने वाले मार्ग के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

जनता को न हो असुविधा

कलेक्टर ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मार्ग चौड़ीकरण(Road Widening) की प्रक्रिया के दौरान आम जनता, विशेषकर आसपास के रहवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं, आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने नगर निगम की टीम को निर्देश दिए कि सीवेज से जुड़ा कार्य सतत निगरानी में रहकर तुरंत पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को कोई परेशानी न हो।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्माणाधीन चंदेसरी मार्ग का भी जायज़ा लिया और उसकी प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने इस मार्ग का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने को कहा ताकि आगामी समय में यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जा सके।

आमजन को मिल सकेगी बेहतर सुविधा

इस मौके पर नगर निगम के अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन के इस निरीक्षण दौरे को लेकर स्थानीय रहवासियों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। रहवासियों ने उम्मीद जताई कि सिंहस्त 2028 के मद्देनज़र चल रहे ये कार्य शहर की मूलभूत सुविधाओं को नया आयाम देंगे और आमजन को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

Published on:

08 Aug 2025 10:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / सड़क चौड़ीकरण की बढ़ेगी रफ्तार, फटाफट होगा फुटपाथ, सीवेज लाइन का निर्माण

