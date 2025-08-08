सड़क चौड़ीकरण की बढ़ेगी रफ्तार, फटाफट होगा फुटपाथ, सीवेज लाइन का निर्माण

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय रहवासियों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव और समस्याएं सुनीं। कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी बारिश कार्य में बाधक नहीं है, वहां निर्माण कार्यों की रफ्तार को और तेज किया जाए। उन्होंने पेयजल पाइपलाइन, सीवेज लाइन और फुटपाथ जैसे जरूरी बुनियादी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। डिमॉर्ट से नदी की और जाने वाले मार्ग के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।