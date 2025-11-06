तीन बेटियों ने मां को दी मुखाग्नि, निभाईं अंतिम संस्कार की सभी रस्में

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित चक्रतीर्थ पर बुधवार का दिन सभी के लिए भावनाओं से भरा हुआ था। जब एक मां की तीन बेटियों ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी मां को मुखाग्नि दी, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। समाज में बेटियों को केवल विदाई देने वाली समझा जाता है, लेकिन उज्जैन की तीन बेटियों पूजा, रेणुका और निहारिका ने यह साबित कर दिया कि माँ के प्रति कर्तव्य निभाने में पुत्र-पुत्री का कोई अंतर नहीं होता।