मौसम विभाग की चेतावनी, मानसून की विदाई से पहले होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, 4 जिलों में अलर्ट

MP Weather:मध्यप्रदेश के कहीं भारी बारिश से राहत है तो कहीं झमाझम का दौर अब भी जारी है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए कयास लगाए जा हैं रहे कि आने वाले दिनों में फिर से झमाझम या रिमझिम बारिश हो सकती है। इस बार मानसून जल्दी एक्टिव हो गया, लेकिन शुरुआती दिनों में उज्जैन में बारिश न के बराबर हुई, अब मानसून के विदा होने का समय नजदीक आ रहा है। बारिश तेज रफ्तार पकड़ रही है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के अंदर मंडला डिंडौरी, अनूपपुर और बालाघाट में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की है। यहां ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है।