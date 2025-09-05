Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

24 घंटे के अंदर अतिभारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इनमें पश्चिम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ समेत कई जिले शामिल हैं। वहीं अगले 24 घंटे के अंदर एमपी के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 05, 2025

MP weather Heavy rain
MP Weather Heavy rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather:मध्यप्रदेश में मानसून तेजी से सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते आगर मालवा में कुंडालिया बांध के 8 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं रायसेन में हलाली डैम के 3 गेट खुले हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इनमें पश्चिम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ समेत कई जिले शामिल हैं। वहीं अगले 24 घंटे के अंदर एमपी के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है।

भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

मध्यप्रदेश का मौसम ( फोटो सोर्स: IMD Bhopal)

mp weather Very heavy rain warning

अति भारी बारिश का अलर्ट: झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों में।

भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट: सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, श्योपुरकलां, नरसिंहपुर जिलों में।

गरज-चमक हल्की बारिश: भोपाल, विदिशा, रायसेन, बुरहानपुर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में ।

बरगी बांध के 15 गेट खुले, नर्मदा तटों पर बाढ़ के हालात

बरगी बांध लबालब होने पर 15 गेट खोल दिए गए हैं। इसके कारण नर्मदा तटों पर बाढ़ के हालात हैं। गौरीघाट, तिलवारा, लहेटाघाट, भेड़ाघाट में नर्मदा का जल स्तर 8-10 फीट तक बढ़ गया है। बरगी बांध कंट्रोल रूम की टीम ने बताया कि कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से जल स्तर बढ़ा है। गुरुवार को सुबह 9 बजे बांध के 6 गेट और खोल दिए गए। इससे पहले बांध के 9 गेट से पानी छोड़ा जा रहा था। जल निकासी 1097 क्यूमेक से बढ़ाकर 3245 क्यूमेक कर दी गई। 15 गेट की औसत ऊंचाई 1.40 मीटर रखी गई है। बांध में पानी का स्तर 422.26 मीटर है। टीम कैचमेंट एरिया में बारिश पर नजर रख रही है। आवश्यकता पड़ने जल निकासी बढ़ाई या घटाई जा सकेगी। लोगों को तटवर्ती क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है।

बारिश में भीगते अधिकारी

अशोकनगर में तेज बारिश, कीचड़ भरा परिसर और आसमान से झरता पानी। इन सबके बीच सुबह जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अशोकनगर पहुंचे, तो प्रशासनिक अमला और भाजपा नेताओं ने अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर बारिश ने काफी मुश्किलें खड़ी कर दीं। सुबह तेज बारिश स चारों ओर कीचड़ से हालात थे, लेकिन कलेक्टर आदित्य सिंह, एसपी विनीत कुमार जैन और अन्य जनप्रतिनिधि छाता लेकर तो कई बिना छाते के ही स्वागत में खड़े रहे। कई अधिकारी और भाजपा नेता बारिश में भीगते हुए हेलीपैड पर लोकसभा अध्यक्ष की अगवानी करते दिखे।

MP Weather heavy rain

Published on:

05 Sept 2025 02:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 24 घंटे के अंदर अतिभारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

