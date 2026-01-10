एमपी में फिर बदला नाम, सीएम ने की घोषणा; अब कहलाएगा ‘डॉ. वाकणकर’

डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर के काम पद्मश्री डॉ. यशोधर मठपाल ने आगे बढ़ाया। उन्होंने वाकणकर के लंबे समय तक साथ काम किया। इसलिए सरकार ने उन्हें आज पुरस्कृत किया है। डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर ने वर्ष 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। उस दौरान करीब 400 शैल चित्र पाए गए थे। जिसकी कार्बन डेटिंग कराई गई थी। जो कि करीब लाखों साल पुराने हैं।



डॉ वाकणकर ने उज्जैन के कायथा और महेश्वर के पास नावड़ातोड़ी के उत्खनन से यह सिद्ध किया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति का विस्तार यहां तक था। वे विक्रम विवि से भी जुड़़े रहे।