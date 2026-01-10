10 जनवरी 2026,

भोपाल

एमपी में लाड़ली बहनों को सरकार ने दिए 50 हजार करोड़ रुपए, सीएम ने कहा- लगातार बढ़ाएंगे राशि

Ladli Behna scheme- सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहनों की राशि लगातार बढ़ती जाएगी

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 10, 2026

MP government gave 50 thousand crore rupees to Ladli Behna scheme beneficiaries

लाड़ली बहनों को सरकार ने दिए 50 हजार करोड़ रुपए- File pic

Ladli Behna scheme - एमपी की वर्तमान बीजेपी सरकार लाड़ली बहना योजना की देन है। दो साल पहले विधानसभा चुनाव के ऐन पहले लागू की गई इस योजना के कारण पार्टी को महिलाओं के थोकबंद वोट मिले थे। यही वजह है कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों को लगातार सौगातें देती जा रही है। योजना की राशि बढ़ाने के संबंध में सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर अहम घोषणा की है। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहनों को सरकार ने अभी तक 50 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि योजना की राशि लगातार बढ़ती जाएगी। उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया।

सीएम मोहन यादव शुक्रवार को सीधी जिले की सिंहावल विधानसभा के तहसील मुख्यालय बहरी पहुंचे थे। उन्होंने यहां सीधी जिले के लिए 201 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत वाले कुल 209 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। 11 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से एक बगिया मां के नाम के अंतर्गत 505 कार्यों का भी शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने बहरी में नया कॉलेज खोलने की घोषणा की। यह कॉलेज अगले सत्र से ही प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बहरी से चुरहट तक 129 करोड़ की लागत से 64.54 किमी लंबी टू-लेन रोड बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने सिंहावल और देवसर के महाविद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारंभ करने, देवसर में एडिशनल कलेक्टर कोर्ट को फुल टाइम संचालित किए जाने, गोपद नदी पर 500 मीटर लंबा नया पुल तथा महान नदी पर रपटा बनवाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में खासतौर पर लाड़ली बहना योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा- हमारी लाड़ली बहनों को हर महीने दी जा रही सहायता राशि लगातार बढ़ती जाएगी। अभी हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इससे बहनें उद्यमी और आत्मनिर्भर बन रही हैं।

लाड़ली बहनों को सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपए दिए

सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के पैसों से बहनें घर का खर्च चलाने के साथ बच्चों की ट्यूशन फीस भी भर रही हैं। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहनों को सरकार ने अब तक करीब 50 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को अन्य सौगातों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने पर महिलाओं को 5000 रुपए महीने का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एयर एंबुलेंस की शुरुआत की है। आयुष्मान योजना के हितग्राहियों के लिए भी नि:शुल्क एयर एंबुलेंस उपलब्ध है। सड़क हादसे के घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन स्वरूप 25 हजार रुपए देने की शुरुआत की है।

पंजा दरी सीधी की पहचान

सीधी जिले की पंजा दरी को सीधी की पहचान बताते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम पंजा दरी को वैश्विक पहचान दिलाएंगे। पंजा दरी को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

