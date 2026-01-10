एमपी में लाड़ली बहनों को सरकार ने दिए 50 हजार करोड़ रुपए, सीएम ने कहा- लगातार बढ़ाएंगे राशि

Ladli Behna scheme - एमपी की वर्तमान बीजेपी सरकार लाड़ली बहना योजना की देन है। दो साल पहले विधानसभा चुनाव के ऐन पहले लागू की गई इस योजना के कारण पार्टी को महिलाओं के थोकबंद वोट मिले थे। यही वजह है कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों को लगातार सौगातें देती जा रही है। योजना की राशि बढ़ाने के संबंध में सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर अहम घोषणा की है। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहनों को सरकार ने अभी तक 50 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि योजना की राशि लगातार बढ़ती जाएगी। उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया।