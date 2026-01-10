देश के सबसे दक्ष 1500 इंजीनियर बनाएंगे एमपी की रोड- ब्रिज-बिल्डिंग

MPPWD- नए दौर में सड़क, पुल, बिल्डिंग आदि विकास की गति और दिशा तय करने की रीढ़ हैं। ऐसी अधोसंरचनाओं से लोगों का जीवन सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनता है। सड़क, पुल, बिल्डिंग आदि जन-जीवन को विकास से सीधे जोड़ते हैं। प्रदेश में इनके गुणवत्तायुक्त निर्माण की कवायद की जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्लूडी नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक के साथ नवाचार भी किए जा रहे हैं। इंजीनियरों को और दक्ष बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रवीन्द्र भवन में राज्यस्तरीय कार्यक्रम सह प्रशिक्षण-सत्र आयोजित किया गया। यहां विभाग के 1500 से ज्यादा इंजीनियरों ने प्रशिक्षण लिया। इस दक्षता का इस्तेमाल अब प्रदेश में रोड, ब्रिज और बिल्डिंग निर्माण में किया जाएगा।