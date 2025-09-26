‘गरबे’ के बाद घर लौटने में मदद करेगी पुलिस, 7049…. नंबर पर करें कॉल

MP News: नवरात्रि महोत्सव के बीच देर रात तक गरबा पंडालों में उमड़ती भीड़ के बीच महिलाओं, युवतियों और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पहल की है। शहर ही नहीं, दूरदराज की कॉलोनियों तक सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस विशेष सेवा उपलब्ध कराएगी यानी अगर कोई महिला, युवती या बच्ची देर रात अकेली घर लौट रही है, रास्ता सुनसान है तो वह पुलिस से मदद ले सकेगी।
पुलिस की पेट्रोलिंग टीम न केवल साथ चलेगी बल्कि जरूरत पडऩे पर घर तक छोड़ने जाएगी। इसके लिए एसपी प्रदीप शर्मा ने 7049119202 नंबर जारी किया है। इस नंबर पर फोन करने के कुछ मिनट बाद ही मदद मिल जाएगी। इसके अलावा राह चलते पुलिसकर्मी या नजदीकी थाने से भी मदद ली जा सकती है।
एसपी शर्मा ने यह नवाचार उन हालात को ध्यान रखकर शुरू किया है, जब गरबा पंडालों से लौटते समय महिलाओं और बच्चियों को असुरक्षित महसूस होता है। विशेषकर महिलाएं और बच्चियां, जो देर रात सार्वजनिक परिवहन या अकेले सफर पर निर्भर रहती हैं। ऐसे में पुलिस का यह कदम सीधा भरोसा दिलाने वाला है कि अब देर रात भी सुरक्षा की डोर उनके साथ है। उनका कहना है कि शहरभर में पुलिस की विशेष पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं।
कॉलोनियों और मुय मार्गों पर पुलिस वाहन गश्त कर रहे हैं, ताकि असामाजिक तत्वों को सिर उठाने का मौका न मिले। महिलाओं को सिर्फ डॉयल 112 या नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी, इसके बाद मदद तत्काल पहुंच जाएगी।
पुलिस की सुरक्षा एस्कॉर्ट महिलाओं और बच्चियों को बड़ी राहत देगी। इस सुविधा को लेने के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है। साथ ही नजदीकी थाने या राह में मिले किसी भी पुलिसकर्मी से मदद ली जा सकती है। पुलिस टीम को अलर्ट किया है।- प्रदीप शर्मा, एसपी