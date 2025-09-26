‘गरबे’ के बाद घर लौटने में मदद करेगी पुलिस, 7049…. नंबर पर करें कॉल

एसपी शर्मा ने यह नवाचार उन हालात को ध्यान रखकर शुरू किया है, जब गरबा पंडालों से लौटते समय महिलाओं और बच्चियों को असुरक्षित महसूस होता है। विशेषकर महिलाएं और बच्चियां, जो देर रात सार्वजनिक परिवहन या अकेले सफर पर निर्भर रहती हैं। ऐसे में पुलिस का यह कदम सीधा भरोसा दिलाने वाला है कि अब देर रात भी सुरक्षा की डोर उनके साथ है। उनका कहना है कि शहरभर में पुलिस की विशेष पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं।