सिंहस्थ क्षेत्र में सिक्सलेन का विरोध, रहवासी बोले- घर उजाड़कर नहीं चाहिए विकास

ujjain simhastha 2028: सिंहस्थ क्षेत्र से जुड़ी एक और योजना का जनविरोध शुरु हो गया है। उज्जैन के पीपलीनाका से भैरवगढ़ जेल तक मार्ग को सिक्सलेन बनाने पर क्षेत्रवासी सहमत नहीं है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए मार्ग को फोरलेन बनाने की मांग की है। पीपलीनाका से भैरवगढ़ जेल व ओखलेश्वर तक मार्ग को सिक्सलेन करने की योजना है (Piplinaka to Bhairavgarh jail six lane road)। इसको लेकर यूडीए ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। इधर योजना के विरोध में प्रभावित क्षेत्रवासी सड़क पर उतर गए हैं। (six lane road construction)