पति को ‘गोद’ में लेकर चलती है ये महिला, परिवार के खिलाफ जाकर कर ली शादी

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: प्रेम…यूं तो ढाई अक्षर का शब्द है। लेकिन उज्जैन के ढाई फीट के रोहित नागमोतिया के लिए यह सिर्फ शब्द नहीं, पूरा जीवन है। नई पेठ निवासी 35 वर्षीय रोहित दिव्यांग हैं। उठ-बैठ नहीं सकते। कद महज ढाई फीट, लेकिन पत्नी टीना के प्रेम ने उनके व्यक्तित्व को पूरा कर दिया। पत्नी की गोद में एक ओर पति व दूसरी ओर बेटी क्रियान्शी की तस्वीर उनके अनूठे प्रेम की कहानी बता रही है।
मानो कह रही हो- जहां प्रेम है, वहां कुछ अधूरा, असंभव नहीं। दिव्यांग रोहित की 25 साल की पत्नी टीना स्वस्थ्य और सामान्य हैं। तीन साल पहले उन्होंने प्रेम विवाह किया। उनकी दो साल की बेटी क्रियान्शी है। उनके जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। रेस्टोरेंट बंद होने से रोहित 4 माह से बेरोजगार हैं। पर प्रेम की ताकत के बूते मुश्किलों से लड़कर सफल दांपत्य जीवन जी रहे हैं।
रोहित ने बताया, टीना से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। मीडिया पर हुई। तब टीना जयसिंहपुरा में रहती थीं। 3 साल बाद रोहित ने टेडी बियर-डे पर प्रेम का इजहार किया। टीना ने मना कर दिया। लेकिन वैलेंटाइन डे पर रोहित ने प्रपोज किया तो वे प्रेम नहीं छिपा सकी। दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे, लेकिन 4 मई 2022 को कोर्ट मैरिज की। मंदिर में भी शादी की।
दिव्यांग रोहित के हौसले मजबूत हैं। वे कभी आश्रित नहीं रहे। शादी से पहले पान दुकान चलाई। बेटी हुई तो टीना ने कॉस्मेटिक का व्यवसाय शुरू किया। रोहित ने छोटे भाई के साथ रेस्टोरेंट खोली। कुछ माह पहले अनुबंध समाप्त होने से उन्हें दुकान खाली करनी पड़ी। अब दुकान ढूंढ़ रहे हैं। सरकार से सहयोग भी चाहते हैं।
