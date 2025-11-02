पति को ‘गोद’ में लेकर चलती है ये महिला, परिवार के खिलाफ जाकर कर ली शादी

MP News: प्रेम…यूं तो ढाई अक्षर का शब्द है। लेकिन उज्जैन के ढाई फीट के रोहित नागमोतिया के लिए यह सिर्फ शब्द नहीं, पूरा जीवन है। नई पेठ निवासी 35 वर्षीय रोहित दिव्यांग हैं। उठ-बैठ नहीं सकते। कद महज ढाई फीट, लेकिन पत्नी टीना के प्रेम ने उनके व्यक्तित्व को पूरा कर दिया। पत्नी की गोद में एक ओर पति व दूसरी ओर बेटी क्रियान्शी की तस्वीर उनके अनूठे प्रेम की कहानी बता रही है।