खेल-खेल में बच्चे सीखेंगे ‘साइंस’, 15.20 करोड़ की लागत से बन रहा ‘साइंस सेंटर’

MP News: महाकाल की नगरी में विज्ञान शिक्षा का नया केंद्र बनने जा रहा है। तारामंडल परिसर में बन रहा साइंस सेंटर अब लगभग अंतिम चरण में है। यह सेंटर बच्चों और युवाओं को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने और इसे सरल तरीके से समझाने में अहम भूमिका निभाएगा। वर्तमान में सिविल वर्क का 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है और अब अंतिम टचअप, बिजली फिटिंग और बाहरी रोड निर्माण पर काम तेजी से चल रहा है। अब निर्माणाधीन सेंटर पर विभिन्न प्रदर्शनी के मॉडल्स आना शुरू होंगे।