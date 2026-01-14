उज्जैन में आज से श्रीमहाकाल महोत्सव, 2100 साल पुरानी परंपरा का हो रहा पुनरुत्थान, होगा भव्य कार्यक्रम

Shri Mahakal Festival :मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में आज शाम से श्रीमहाकाल महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। ये महोत्सव 14 से 18 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की जएगी। वहीं, शुभारंभ अवसर पर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक शंकर महादेवन अपने साथ सिद्धार्थ और शिवम के साथ विशेष प्रस्तुति देंगे।