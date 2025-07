5G 6G सैटेलाइट की दुनिया में तहलका मचाने आ गया, वर्ल्ड का सबसे छोटा एंटीना

World smallest antenna Invention: धार्मिक नगरी उज्जैन से निकलकर वैज्ञानिक दंपती डॉ. मनीष वरुण यादव व डॉ. स्वाति वरुण यादव (Ujjain Scientist Couple) ने विज्ञान जगत में देश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन किया है। दोनों ने मिलीमीटर-वेव तकनीक पर आधारित (Based on Millimeter-wave technology) दुनिया का सबसे छोटा एंटीना (world smallest antenna) विकसित किया है, जो 5 व 6 जी सैटेलाइट व रक्षा संचार क्षेत्र (5 and 6 G satellite and defense communication sector) में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।