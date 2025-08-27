एमपी ने टूरिज्म में राजस्थान को पछाड़ा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान

Tourism- अतुल्य भारत के हृदय मध्यप्रदेश में आध्यात्मिक और पर्यटन को नई दिशा देने के लिए उज्जैन में ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से मध्यप्रदेश पर्यटन और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में देश-विदेश के 300 से ज्यादा आध्यात्मिक गुरू, विचारक शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास हैं। कॉन्क्लेव का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एमपी सरकार की पर्यटन में निवेश नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस मामले में एमपी ने राजस्थान को भी पीछे कर दिया है।