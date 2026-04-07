उज्जैन में अचानक भरभराकर गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग, सामने आया Live Video

Ujjain Building Collapse Live Video : मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक तीन मंजिला इमारत ढहने से हुई तीन मौतों का मामले में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त भी नहीं हुआ था कि, उसी के अगले 24 घंटों में सूबे की धर्मनगरी उज्जैन में भी एक 3 मंजिला जरजर बिल्डिंग के ढहने की तस्वीरें सामने आई हैं। मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। घटना के समय इलाके में कई लोग मौजूद थे। जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा वो सिहर उठा। हालांकि, प्रशासन का दावा है कि, इमारत जरजर होने के कारण उसी के द्वारा इसे गिराया गया है। इधर, बिल्डिंग गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है, जो रातभर से सोशल मीडिया पर वायरल है।