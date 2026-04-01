उज्जैन में सात दिवसीय जल मंदिर का 151 किलो गुलाब जामुन के साथ समापन

इस सेवा कार्य को सफल बनाने में कई समाजसेवियों और परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उपाध्याय परिवार द्वारा पपीते का वितरण किया गया, जबकि दिनेश टाटावत परिवार ने पांच दिनों तक छाछ की व्यवस्था कर यात्रियों को राहत प्रदान की।इस दौरान हरि सिंह यादव, गोपाल जी बागरवाल, मनोहर परमार, अजीत मंगलम, अनिल लश्करी, पंडित संतोष शर्मा सहित कई समाजसेवियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। महिलाओं में सुनीता सोनोने, रेखा टाटावत, निर्मला बुंदेला, शीलादेवी और सुशीला ठाकुर ने भी सेवा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सेवाश्रम संचालक सुनीता सोनोने ने सभी सहयोगियों, दानदाताओं और सेवाभावी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के सामूहिक प्रयास समाज में सेवा और सद्भावना को मजबूत करते हैं।