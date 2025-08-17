टला जलसंकट… उज्जैन पहुंचा नर्मदा का पानी, ‘गंभीर’ में पानी की आवक शुरू

गंभीर के नजदीक जल निगम का नया इंटकवेल बना है। इससे नर्मदा की पाइप लाइन जुड़ी है। इस पानी को अब इंटकवेल के माध्यम से गंभीर में छोड़ा जा रहा है। इससे प्रतिदिन 120 एमएलडी से अधिक पानी गंभीर में आएगा। शहर की आवश्यकता करीब 106 एमएलडी की है। इस लिहाज से शहर में जलप्रदाय के बाद भी नर्मदा का पानी गंभीर में बच रहा है। इससे धीरे-धीरे गंभीर का जलस्तर बढ़ने लगा है। चैनल कटिंग से भी पानी की आवक बढ़ी है। कुछ दिन में नर्मदा-गऊघाट लाइन जुड़ने के बाद नर्मदा का पानी सीधे दक्षिण क्षेत्र में सप्लाई किया जा सकेगा। इससे गंभीर में पानी की खपत और कम हो जाएगी।