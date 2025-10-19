तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, दो लोग हुए घायल

घुनघुटी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम ओदरी के गहिरा नाला के पास मानपुर से शहडोल की ओर जा रही थी कार
घुनघुटी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम ओदरी के गहिरा नाला के पास मानपुर से शहडोल की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कर सवार दो लोगों को मामूली चोट आई है जबकि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार शहडोल निवासी सतेंद्र श्रीवास्तव, पिता स्व. गणेश श्रीवास्तव निगम कॉलोनी शहडोल के रहने वाले हैं वे इंदवार से शहडोल जा रहे थे।
रास्ते में अचानक कार में तकनीकी खराबी आ गई जिससे नियंत्रण हट गया और गाड़ी सडक़ किनारे जाकर पलट गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और घुनघुटी पुलिस को सूचना दी। कार में दो लोग सवार थे जिन्हें हल्की चोटें आई है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।
पाली थाना अंतर्गत बलबई पाली में वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया। हादसे में ऋषभ सूर्यवंशी पिता ज्ञानीराम चौधरी उम्र 20 साल निवासी वार्ड क्रमांक 4 सिगुडी की मौत हो गई। पुलिस ने मामला कायम कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है।
