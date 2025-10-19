तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, दो लोग हुए घायल

घुनघुटी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम ओदरी के गहिरा नाला के पास मानपुर से शहडोल की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कर सवार दो लोगों को मामूली चोट आई है जबकि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार शहडोल निवासी सतेंद्र श्रीवास्तव, पिता स्व. गणेश श्रीवास्तव निगम कॉलोनी शहडोल के रहने वाले हैं वे इंदवार से शहडोल जा रहे थे।