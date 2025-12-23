घर की सफाई कराने के लिए महिला को बुलाया, दुष्कर्म के बाद कर दी हत्या



एसडीओपी एस.सी. बोहित ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 20 दिसंबर की है। आरोपी राजकुमार गोड ने मृतिका को अपने घर साफ-सफाई कराने के बहाने बुलाया था। महिला के घर पहुंचने के बाद आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और महिला की हत्या कर शव को अपने ही घर में छिपा दिया। महिला के अचानक लापता होने और बाद में आरोपी के घर से शव मिलने पर पुलिस को शुरू से ही मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर जांच शुरू की। एफएसएल टीम को बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन कराया गया, जिससे जांच की दिशा स्पष्ट होती चली गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर मकान मालिक राजकुमार गोड को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की।