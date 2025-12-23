घर की सफाई कराने के लिए महिला को बुलाया, दुष्कर्म के बाद कर दी हत्या

पाली थाना क्षेत्र के ग्राम बंधवाबारा का मामला, जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पाली थाना क्षेत्र के ग्राम बंधवाबारा में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जिस मकान से शव बरामद हुआ था, उसी मकान के मालिक राजकुमार गोड ने दुष्कृत्य के बाद महिला की हत्या की थी।
एसडीओपी एस.सी. बोहित ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 20 दिसंबर की है। आरोपी राजकुमार गोड ने मृतिका को अपने घर साफ-सफाई कराने के बहाने बुलाया था। महिला के घर पहुंचने के बाद आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और महिला की हत्या कर शव को अपने ही घर में छिपा दिया। महिला के अचानक लापता होने और बाद में आरोपी के घर से शव मिलने पर पुलिस को शुरू से ही मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर जांच शुरू की। एफएसएल टीम को बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन कराया गया, जिससे जांच की दिशा स्पष्ट होती चली गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर मकान मालिक राजकुमार गोड को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने महिला के साथ दुष्कर्म तथा हत्या की वारदात को स्वीकार कर लिया। आरोपी के बयान, भौतिक साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। मामले से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि पीडि़ता को न्याय मिल सके और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग