पढ़ाई के दौरान भरभराकर गिरी स्कूल की छत, छात्र का सिर फटा

MP News: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जर्जर स्कूल का प्लास्टर गिरने से एक छात्र का सिर में गहरी चोट आई है। जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोयलारी में संचालित प्राथमिक विद्यालय जर्जर हालत में है। हादसे के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है।



बीते दिनों राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस हादसे में 6 बच्चों की जान चली गई थी।