पढ़ाई के दौरान भरभराकर गिरी स्कूल की छत, छात्र का सिर फटा

MP News: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जर्जर स्कूल का प्लास्टर गिरने से एक छात्र का सिर में गहरी चोट आई है। जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोयलारी में संचालित प्राथमिक विद्यालय जर्जर हालत में है। हादसे के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है।
बीते दिनों राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस हादसे में 6 बच्चों की जान चली गई थी।
जिला परियोजना समन्यवयक सर्व शिक्षा अभियान ने जिला अस्पताल पहुंचकर छात्र से मिलने पहुंचे। स्कूल में अभी 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती हैं। जिसमें 70 छात्र हैं। जर्जर स्कूलों में कक्षा न संचालित करने के लिए प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए गए हैं। सभी शाला प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी स्कूल, भवन या कक्षा की जर्जर स्थिति है तो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, लेकिन स्कूलों के द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है।
जिला परियोजना समन्वयक जन शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक भूपेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अपना जवाब समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।