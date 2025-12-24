दबंगों ने जमीन पर कर लिया कब्जा, खेत में लगी फसल को पहुंचाया नुकसान



जनसुनवाई में पहुंचे ग्राम भरौली, तहसील मानपुर निवासी रामरति तिवारी पति रामेश्वर प्रसाद तिवारी ने जनसुनवाई में आवेदन करते हुए बताया कि खेती की भूमि पर गांव के ही पुरुषोत्तम पिता विशम्भर कोल, झुरू उर्फ सुखसेन पिता बसोरी कोल, रामू पिता बोगइचा कोल, विनय पिता रामसुजान जायसवाल, नरेश पिता हरिदीन चौधरी, अशोक पिता पतिया बसोरी कोल, पुष्पा पति महेन्द्र चौधरी, उमा बाई पति विनोद कोल, गेंदिया पति बसोरी कोल, रजनी पत्ति मुकेश कोल तथा अन्य लोगों ने जबरजस्ती खेत में लगी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाकर अवैध कब्जा कर लिया है। फरियादी ने बताया कि मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने बताया कि पूर्व में भी इस बात की शिकायत की गई थी लेकिन आज तक कार्रवाई न होने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना इंदवार एवं अमरपुर चौकी में भी शिकायत की गई परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनसुनवाई में फरियादी ने भूमि से कब्जा हटाने मांग की है।