दबंगों ने जमीन पर कर लिया कब्जा, खेत में लगी फसल को पहुंचाया नुकसान

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 69 आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए आवेदनों के निराकरण के निर्देश
जनसुनवाई में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने जिले के दूर दराज से आए 69 आवेदकों की समस्याओं को सुना तथा निराकरण के लिए आवेदन को संबधित विभाग की ओर प्रेषित किया।
जनसुनवाई में पहुंचे ग्राम भरौली, तहसील मानपुर निवासी रामरति तिवारी पति रामेश्वर प्रसाद तिवारी ने जनसुनवाई में आवेदन करते हुए बताया कि खेती की भूमि पर गांव के ही पुरुषोत्तम पिता विशम्भर कोल, झुरू उर्फ सुखसेन पिता बसोरी कोल, रामू पिता बोगइचा कोल, विनय पिता रामसुजान जायसवाल, नरेश पिता हरिदीन चौधरी, अशोक पिता पतिया बसोरी कोल, पुष्पा पति महेन्द्र चौधरी, उमा बाई पति विनोद कोल, गेंदिया पति बसोरी कोल, रजनी पत्ति मुकेश कोल तथा अन्य लोगों ने जबरजस्ती खेत में लगी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाकर अवैध कब्जा कर लिया है। फरियादी ने बताया कि मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने बताया कि पूर्व में भी इस बात की शिकायत की गई थी लेकिन आज तक कार्रवाई न होने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना इंदवार एवं अमरपुर चौकी में भी शिकायत की गई परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनसुनवाई में फरियादी ने भूमि से कब्जा हटाने मांग की है।
इसी तरह जनसुनवाई में अनीता कोल, हेमवती ग्राम लोढ़ा ने बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, कल्पना यादव ग्राम कचिया टोला ने खाते का होल्ड हटवाने, सागर महोबिया ग्राम जैतपुरी ने सांईनाथ पैरामेडिकल कालेज द्वारा दस्तावेज सत्यापन नहीं करने एवं अनुचित पैसों की मांग करने, शिव प्रसाद कोरी ग्राम मझगवां ने जमीन का सीमांकन कराने, चंद्रकली सिंह जनपद सदस्य मानपुर ने सामुदायिक भवन का निर्माण कराने, ओम प्रकाश सिंह ग्राम बरतराई ने भवन में हुए अतिक्रमण को हटाने, रीतू शुक्ला मोहनपूरी ने झुग्गी-झोपड़ी का पट्टा दिलाने, लल्ला बैगा डोडग़वा ने पीएम आवास एवं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिए जाने सम्बधित आवेदन किया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
