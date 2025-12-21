21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

दंगल में भाग लेने आए पहलवानों ने भगवा साफा धारण कर बैंड-बाजों के साथ नगर भ्रमण किया, दिखाए दांवपेंच

दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में अलग-अलग राज्यों के पहलवान हुए शामिल

less than 1 minute read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Dec 21, 2025

दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में अलग-अलग राज्यों के पहलवान हुए शामिल

दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में अलग-अलग राज्यों के पहलवान हुए शामिल

नगर में आयोजित राष्ट्रीय महादंगल कुश्ती प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हुई। अखाड़े में हुए प्रत्येक मुकाबले में पहलवानों के दांव-पेंच ने दर्शकों को उत्साह से भर दिया। इससे पूर्व दंगल में भाग लेने आए पहलवानों ने भगवा साफा धारण कर बैंड-बाजों के साथ नगर भ्रमण किया। जगह-जगह नागरिकों ने पहलवानों का स्वागत किया। फाइनल मुकाबला मलिंगा पहलवान ओडिशा एवं लक्ष्मण दास आयोध्या उत्तरप्रदेश के मध्य हुआ। इसमें लक्ष्मण दास विजयी रहे। अंत में पहलवानों को सम्मानित किया गया।


इस वर्ष समिति द्वारा नगर में कुश्ती की नींव रखने वाले पहलवानों के वंशजों, पूर्व कुश्तीबाजों, सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले नागरिकों एवं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि जिले की प्रतिष्ठित साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था श्री रघुराज मानस कला मंदिर द्वारा बहराधाम उमरिया में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में महिला पहलवानों की भी सहभागिता रही। पहले दिन देवा पहलवान हरियाणा, अल्लू पहलवान गोरखपुर, संजू पहलवान बनारस, पुष्पेन्द्र पहलवान महोबा, मंगल पहलवान बारांगहटा, सूर्या पहलवान झांसी, पवन पहलवान लखनऊ, कल्लू पहलवान प्रतापगढ़, मलिंगा पहलवान ओडिशा, विक्की पहलवान नेपाल, साजन पहलवान गाजियाबाद, धमाका पहलवान ओडिशा, अशोक पहलवान प्रतापगढ़, मंगल पहलवान टीकमगढ़ एवं आकांक्षा पहलवान अनूपपुर सहित अनेक पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में राजेश शर्मा, त्रिभुवन प्रताप सिंह, अशोक गौंटिया, संतोष सिंह, दिव्यप्रकाश गौतम, सुखराज सिंह, लक्ष्मीनारायण गुप्ता, संदीप शाहा, राजीव सिंह, सोमचंद वर्मा, ताजेन्द्र सिंह, अशोक खट्टर, माधव हेमनानी, ताराचंद राजपूत सहित अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, कार्यकर्ता खेलप्रेमी दर्शक उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 04:25 pm

Published on:

21 Dec 2025 04:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / दंगल में भाग लेने आए पहलवानों ने भगवा साफा धारण कर बैंड-बाजों के साथ नगर भ्रमण किया, दिखाए दांवपेंच

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क पर पलटकर कई मीटर तक घिसटती गई बेकाबू कार, 3 की दर्दनाक मौत

umaria news
उमरिया

अधिकारियों ने नहीं दी सही जानकारी, कमिश्नर ने कलेक्टर को दिया दस दिन का वेतन काटने का निर्देश

कलेक्टर सभागार में कमिश्नर की अध्यक्षता में हितग्राही मूलक योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक
उमरिया

विद्यार्थियों को वन क्षेत्र में भ्रमण कराकर लकड़ी के जीवाश्म के संबंध में दी जानकारी

छतवा में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने ली पर्यावरण संरक्षण की शपथ
उमरिया

ओलिव होटल और रिसोर्ट में अमानक कॉर्न फ्लोर का हो रहा था उपयोग, गरीबों का नमक भी मिला

खाद्य सुरक्षा विभाग की उडऩदस्ता टीम ने बांधवगढ़ स्थित दो रिसोर्ट में की जांच, जब्त किए गए कॉर्न फ्लोर के नमूने
उमरिया

परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी में सुधार और लंबित रिजल्ट शीघ्र जारी कराने एनएसयूआई ने की मांग

कलेक्टर व कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन, गड़बडिय़ो के कारण भारी तनाव में हैं महाविद्यालयों के विद्यार्थी
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.