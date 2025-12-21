दंगल में भाग लेने आए पहलवानों ने भगवा साफा धारण कर बैंड-बाजों के साथ नगर भ्रमण किया, दिखाए दांवपेंच

दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में अलग-अलग राज्यों के पहलवान हुए शामिल
नगर में आयोजित राष्ट्रीय महादंगल कुश्ती प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हुई। अखाड़े में हुए प्रत्येक मुकाबले में पहलवानों के दांव-पेंच ने दर्शकों को उत्साह से भर दिया। इससे पूर्व दंगल में भाग लेने आए पहलवानों ने भगवा साफा धारण कर बैंड-बाजों के साथ नगर भ्रमण किया। जगह-जगह नागरिकों ने पहलवानों का स्वागत किया। फाइनल मुकाबला मलिंगा पहलवान ओडिशा एवं लक्ष्मण दास आयोध्या उत्तरप्रदेश के मध्य हुआ। इसमें लक्ष्मण दास विजयी रहे। अंत में पहलवानों को सम्मानित किया गया।
इस वर्ष समिति द्वारा नगर में कुश्ती की नींव रखने वाले पहलवानों के वंशजों, पूर्व कुश्तीबाजों, सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले नागरिकों एवं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि जिले की प्रतिष्ठित साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था श्री रघुराज मानस कला मंदिर द्वारा बहराधाम उमरिया में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में महिला पहलवानों की भी सहभागिता रही। पहले दिन देवा पहलवान हरियाणा, अल्लू पहलवान गोरखपुर, संजू पहलवान बनारस, पुष्पेन्द्र पहलवान महोबा, मंगल पहलवान बारांगहटा, सूर्या पहलवान झांसी, पवन पहलवान लखनऊ, कल्लू पहलवान प्रतापगढ़, मलिंगा पहलवान ओडिशा, विक्की पहलवान नेपाल, साजन पहलवान गाजियाबाद, धमाका पहलवान ओडिशा, अशोक पहलवान प्रतापगढ़, मंगल पहलवान टीकमगढ़ एवं आकांक्षा पहलवान अनूपपुर सहित अनेक पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में राजेश शर्मा, त्रिभुवन प्रताप सिंह, अशोक गौंटिया, संतोष सिंह, दिव्यप्रकाश गौतम, सुखराज सिंह, लक्ष्मीनारायण गुप्ता, संदीप शाहा, राजीव सिंह, सोमचंद वर्मा, ताजेन्द्र सिंह, अशोक खट्टर, माधव हेमनानी, ताराचंद राजपूत सहित अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, कार्यकर्ता खेलप्रेमी दर्शक उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग