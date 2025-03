नाराजगी: 31 मार्च को रिटायर, शिक्षकों की फाइल नहीं भेजी गई पेंशन निदेशालय

उन्नाव में 31 मार्च को रिटायर होने वाले शिक्षकों की फाइल पेंशन निदेशालय ना भेजे जाने से शिक्षकों में नाराजगी है। मिड डे मील, फल और चिक्की अधिक धनराशि के संबंध में भी ये मांग की गई है।

उन्नाव•Mar 02, 2025 / 05:05 pm• Narendra Awasthi

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने सेवानिवृत्ति होने वाले शिक्षकों को 31 मार्च के दिन भविष्य निधि का भुगतान और पेंशन स्वीकृति आदेश देने की मांग की है। जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2025 को रिटायर होने वाले शिक्षकों की भविष्य निधि और पेंशन की फाइलें अभी तक पेंशन निदेशालय नहीं भेजी गई है। सभी शिक्षकों की पेंशन वाली फाइल को निदेशालय भेज कर शीघ्र निस्तारण कराया जाए। स्थानीय निराला पार्क में आयोजित बैठक में महामंत्री अनुपम मिश्रा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक नेता मौजूद थे। ‌ इस मौके पर 28 मार्च रमजान के अंतिम शुक्रवार का अवकाश है। परीक्षा की समय सारणी में संशोधन करने की मांग की गई है।