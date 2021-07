पत्रकार की पिटाई करने वाले सीडीओ दिव्यांशु पटेल मस्जिद के विवादास्पद विध्वंस का थे हिस्सा, विवादित स्थल को कर दिया था सील

पत्रकार की पिटाई करने वाले आईएएस दिव्यांशु पटेल मस्जिद के विवादास्पद विध्वंस का थे हिस्सा, विवादित स्थल को कर दिया था सील

IAS Divyanshu Patel was part of demolition mosque in Barabanki- उन्नाव में पत्रकार की पिटाई से बीते दिनों चर्चा में रहे आईएएस दिव्यांशु पटेल के साथ यह पहली बार नहीं है कि उनका नाम किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हो। दिव्यांशु राष्ट्रीय पटल पर पहली बार चर्चा में तब आए जब करीब दो महीने पहले उन्होंने बाराबंकी में एक अवैध मस्जिद को गिराया था। दिव्यांशु पटेल तब बतौर एसडीएम चार्ज संभाल रहे थे।